搶當2024神卡 國銀豪砸重金

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2024年神卡大戰提前開打，第一波鎖定農曆春節旅遊及消費商機，金龍年開春回饋就有激戰，國銀旅遊神卡日韓回饋衝上10％，量販神卡回饋率也有10％，電商神卡更是誠意十足，搭配檔期優惠最高回饋高達13％。

神卡大戰再加碼，爭取2024年旅遊神卡，富邦J卡力保日韓神卡地位，打出當地消費最高10％回饋；聯邦銀行吉鶴卡，國內消費2％、日圓消費最高5％回饋，也是去年被刷到爆的神卡。

再來是強調全方位旅遊神卡，台新FlyGo卡強調精選航空、交通、訂房（票）最高5％回饋、海外3％回饋無上限，台新銀行建議，持外幣的客戶可使用雙幣卡以美元、歐元、日圓結帳，前期低點換的幣別，現在刷卡相對划算；永豐銀行幣倍卡也是國外消費3％，精選通路最高7％回饋；及星展eco永續卡國外最高回饋衝上10％。

國泰世華銀行CUBE卡以「一卡抵多卡」策略，今年放大「趣旅行」權益專案，海外消費回饋不再侷限指定國家，所有海外實體商店刷卡消費，包括赴歐實體消費也享3％回饋小樹點（信用卡）無上限。

公股銀行的兆豐利多御璽卡自12日起海外消費回饋增為3.1％；一銀也推指定通路回饋，最高8,500元刷卡金回饋。

除了出國旅遊神卡，農曆過年將至，「量販神卡」也受到消費者關注。其中富邦Costco卡好市多線上購物3％、賣場消費2％，回饋無上限；中信銀與家樂福、大潤發、愛買三大賣場提供單筆分期回饋現金抵用券；玉山家樂福聯名卡店內消費單筆滿額可拿現金折價券；台新新光三越聯名卡、大潤發聯名卡滿額免費停車及店內消費最高7％～10％回饋；玉山銀則推IKEA單筆分期刷卡金。

「電商神卡」包括台新@GoGo卡網購與行動支付最高3.8％現金回饋、街口卡指定通路滿額最高6％街口幣回饋；中信ALL ME卡中華電信、PChome指定合作商店商城消費最高8％回饋；玉山U Bear卡於指定網購最高享3％現金回饋、指定娛樂及影音平台最高13％；富邦momo卡3％回饋無上限，精選品牌7％優惠，搭配momo館內檔期優惠最高達13％。