去年中小企放款 提前達陣

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2023年國銀對中小企業放款

中小企業2023年底接單旺，資金需求激增。銀行局副局長林志吉16日指出，2023年11月國銀對中小企業新增放款562億元，創去年單月第三高，前11月累計新增放款4,064億元，提前達成年度新增放款3,800億元目標，達標率106.96％，代表金融業對中小企業支持協助狀況良好。

林志吉表示，去年前11月的達標率雖不如疫情期間有150％、160％甚至200多％，但絕對金額來看，目標3,800億元為較高目標值，2022年目標為3,500億元、2021年、2020年都是3,000億元，更早期是2,000多億元，過去僅有2008年金融海嘯當年未達成國銀對中小企業新增放款目標，其餘每年都有達標。

至於今年放款目標，林志吉強調，將徵詢銀行公會及大型銀行意見後，報行政院核定，原則上將在第二季確定後對外說明。

銀行局統計，至2023年11月底，國銀對中小企業放款餘額達9兆6,897億元，月增562億元，累計前11月對中小企業新增放款達4,064億元。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.15％，占民營企業放款餘額比率為68.95％，分別較10月底比率增加0.13及0.16個百分點；另2023年11月底中小企業放款平均逾放比率為0.24％，與前一月相同。

林志吉說，2023年前11月對中小企業放款增額最高的銀行，由北富銀增加749億元奪冠，主因2023年4月合併日盛銀行，加計原日盛銀行對中小企業放款餘額所致，若排除日盛的話是增加434億元。

其次依序為華南銀行增加560.49億元、彰化銀行增加466.19億元、玉山銀行增加432.11億元、永豐銀行增加340.75億元。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。