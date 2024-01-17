百萬發卡法則：實用性、高回饋

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信用卡市場競爭激烈，如何才能創造發卡量逾百萬張的「神卡」，據國銀統計顯示，除現金或點數回饋高之外，高回饋的消費類別也要是持卡人愛用的，例如網購、行動支付、超市量販、旅遊等。

國泰世華銀旗下的CUBE卡，累計流通卡數近600萬張，刷卡占比超過全行刷卡量5成，為國內最大宗的銀行卡，強調一張抵萬卡，目前已擴充至五大權益方案，包括集精選、樂饗購、玩數位、趣旅行與慶生月，囊括幾乎所有消費者愛用、實用的消費類型。

富邦銀居發卡王的Costco聯名卡，2023年2月上市以來發卡量突破210萬卡，提供好市多線上購物、賣場消費、一般消費都有好多金回饋，且通通無上限。另賣場外的特定通路消費，包括外送平台、旅遊消費等，同樣可獲得好多金回饋，可折抵會員費及折抵消費，強調包辦消費者日常與出遊的需求。

台新銀的雙狗卡（GoGo卡與FlyGo卡) 、新光三越聯名卡因回饋與權益豐富，也是發卡量百萬級的信用卡，其中@GoGo卡主打行動支付、網購高回饋；FlyGo卡則主打航空、交通、訂房（票）高回饋；百貨消費的新光三越聯名卡，首次綁定skm pay有高回饋。

旅遊神卡新秀的聯邦銀賴點卡、吉鶴卡，吉鶴卡日圓消費高回饋無上限、國內無腦刷也回饋無上限，成為去年發卡量最高卡片，成功帶動總簽帳金額創新高。今年主力強打幸福M卡、賴點卡、綠卡、吉鶴卡、LINE Bank聯名卡等，依客戶使用場景不同，設計不同的高活動回饋。

外銀的星展銀行將宣布換卡的星展eco永續卡啟動及換卡完成後，成為星展發卡量最大的卡別，eco永續卡同樣主打現金回饋和低碳永續額外提供折扣。