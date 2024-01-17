金管會：新壽速增資 莫寄望監理寬容

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新光人壽是否要以低於票面價格增資？兩派大股東又掀戰火。金管會16日對此定調：「新光人壽應儘速辦理增資，而不是寄望監理寬容。」，即不管現在增資價格是否符合股東期待，就是快點增資、不要期待金管會給予任何寬容。

新光金名譽董事長吳東進14日控訴現任經營團隊不積極增資，若未在年報出爐前完成增資，恐讓新壽陷入惡性循環；「改革派」大股東15日則發布聲明，強調從未反對增資，批吳東進倒因為果，其當初經營不善，讓股價至今低於10元，此結果仍由全體股東、員工繼續承擔。

保險局16日重申兩立場，一是新壽2023年上半年資本適足率（RBC）未達法定標準200％，已令新壽提出增資等財業務改善計畫，2023年7月新壽董事會也已通過會增資70億元，但至今只完成增資15億元，將持續督促新壽，依照所報的財業務改善計畫繼續辦理增資。

二是針對新壽想爭取「死利差互抵責任準備金」、「不動產增值利益準備金」納入自有資本RBC計算，以提高RBC，減少增資壓力，金管會已經函覆「礙難同意」。金管會官員強調：「新壽應該要儘速辦理增資，而不是寄望監理寬容。」

對於新光金董事會已決議，將找尋外部顧問協助進行財務診斷，尋求其他自救方案。金管會表示，目前還未接到新壽有提出其他的監理寬容方案，對於新光金董事會的決議，打算做其他方案研究，會尊重董事會的決議，金管會不便評論。官員重申：「新光金應該儘速對新光人壽完成增資。」