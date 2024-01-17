台彩新春刮刮樂高額獎 創高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣彩券16日宣布新春限定刮刮樂新品及總獎金9.7億元的春節加碼內容，其中刮刮樂「2,000萬超級紅包」每張售價2,000元，頭獎8個2,000萬元創歷史新高；三款電腦型彩券加碼9.7億元，也是近七年最高金額，準備將和與全民一起喜迎金龍年。

台灣彩券總經理謝志宏說明，16日共有五款新春限定刮刮樂新品上市，總獎項超過2,347萬個，總獎金逾199億元，創歷年單次發行最高。春節期間最熱銷的每張2,000元刮刮樂「2,000萬超級紅包」獎項堪稱史上最強，頭獎2,000萬元共8個，每次推出都引發熱議的二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎獎金100萬元也多達1,000個。

外加年度生肖限定、百分之百中獎，每張售價500元「金龍獎」，頭獎300萬元共有13個及新春應景主題「金龍報喜」、「攏好運」、「幸運紅包」等16日上市5款刮刮樂新品總獎項超過2,347萬個，總獎金逾199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高。

謝志宏指出，電腦型的大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果等三款遊戲加碼總獎金高達9.7億元，也創近七年新高。威力彩2月5日當期頭獎加碼2億元，人氣最高的大樂透在2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄。

大樂透從2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼獎號，對中任6個號碼可獲100萬元，若2月6日至2月10日360組未全數送出，之後每期仍繼續加開獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或到2月24日活動結束為止；另BINGO BINGO賓果賓果2月2日起連續17天獎金加碼。