台記憶體廠 憂DRAM漲勢受阻

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記憶體族群股價表現

韓國記憶體大廠SK海力士透露，因市況好轉，考慮在第一季增產部分特殊DRAM，市場擔心稼動率回升，破壞以往記憶體大廠減產提價共識，恐不利後續DRAM漲勢。

觀察16日記憶體族群股價，包括鈺創、華邦電、南亞科、點序、十銓、品安、晶豪科等，股價跌幅逾2％，表現較大盤弱勢。

惟業界人士認為，包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產能，多往1-alpha／beta先進製程升級，以滿足獲利較佳DDR5及高頻寬記憶體（HBM）需求，預期利基型DRAM後市仍呈正向趨勢。

SK海力士執行長郭魯正先前在2024年拉斯維加斯消費性電子展（CES）表示，市況改善是該公司在第一季考慮增產特殊DRAM的原因。

在NAND型快閃記憶體方面，郭魯正表示，雖然最壞狀況應該已經結束，但產業復甦速度較慢，因此，會等到年中過後，再考慮增產。

此話一出後，令部分投資人擔憂原廠DRAM稼動率回升，不利後續DRAM漲勢。但據台系記憶體界重量級人士透露，「SK海力士要增產的產品，主要是應用在AI上的HBM，也增加一點DDR5，但會持續減產DDR4。」

且由於三大廠產能多往1-alpha／beta，增加DDR5及HBM供給，在產能排擠效應下，利基型DRAM報價將逐步轉佳，整體DRAM市況也將逐步改善。

故研判SK海力士增產特殊DRAM之說，對於整體DRAM後續報價的影響性，也無不利影響。

TrendForce指出，目前觀察各大供應商廠區內有一定的生產量，倘若要生產更多的HBM、DDR5，因使用製程較為先進，故需要更多設備，因此，2024年第一季DDR3及DDR4產能，預期會較2023年下降。

然而，因市場迭代考量，高階產品需求持續往DDR5轉進，DDR3及DDR4需求亦會相對放緩，故此一產能分布，與市場趨勢發展是一致的。

回顧記憶體價格變化，2022年第四季至2023年第三季，記憶體市況慘澹，促使三星、SK海力士及美光連袂減產，到了2023年第四季，DRAM、NAND型快閃記憶體報價終於開始反彈，漲勢延續到2024年第一季，後續漲價動能持續受市場密切關注。