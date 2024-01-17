中華電：電信業不會三分天下

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中華電信16日晚上舉辦尾牙，中華電信表示，2023年台灣電信業者由五家變三家，過去不是五分天下、未來當然也不會三分天下，而是一大二中新局，而且，中華電信將穩坐首選品牌、龍頭地位。

董事長郭水義表示，該公司最大競爭利基在於，擁有4G／5G主要頻段最大頻寬290MHz、5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，且所有頻段的4G CA、5G CA、4G＋5G CA都預先在3GPP推動標準，終端支持度高。同時，在頻率資源基礎上，每個頻段都有扎實的基地台建設，可提供最大的容量，郭水義強調「好用的頻寬才是真頻寬」。

另外，中華電信行動通訊090門號數1,122萬戶、040物聯網門號數192萬，合計行動總門號數1,314萬戶。中華電信5G門號也是台灣唯一一家超過300萬戶，440萬寬頻上網用戶約占國內總用戶占比6成。

郭水義表示，中華電信2023年營收占國內整體電信營收45％，最新市值9,300億元，一家市值遠比其它兩家還要大，表示給予股東的權益也最大。

總經理林昭陽則以「領導給方向、組織給力量」，強調中華電信在郭水義的領軍下，市值絕對可以上兆元。

中華電信邁向27年，近六年來營收獲利屢創新高，2024年將實施「加薪及加發伙食津貼、勞退新制員工增加持股信託獎勵金、放寬晉升條件、研擬調升員工酬勞分派比率」等四大福利措施，並加發一次性獎金2萬元，激勵人才，

在拓展國際市場方面，郭水義表示，中華電信未來將「beyond中華電信」，業務將推廣到全世界，擴大國際布局，除了已在美國及日本設立分公司，接下來還要到歐洲，策略委員會16日亦正式通過設立歐洲子公司。2023年國際事業群非合併營收超越百億元。

另外，中華電信也是台灣唯一擔任IOWN全光網路國際論壇董事的企業，除了第一時間加入，未來也會把IOWN技術擴大至國際市場，2025年率先在大阪城市展進行推廣。

中華電信目前是台灣唯一擁有自主衛星的業者，2023年啟動ST-2同步軌道衛星接續計畫，更進一步取得OneWeb低軌道衛星在台獨家代理，日前亦獲數位部審核通過國內首宗低軌衛星頻率核配。