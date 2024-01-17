擁三利多 中華電營運 中華信評看好

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國內電信市場五家變三家，新電信三雄時代，市場擔憂中華電信龍頭地位備受挑戰，然中華信評認為，「未來一至二年中華電信將可維持其市場領導地位、強勁的現金流量產生能力，以及穩健的財務政策。」

中華電信進一步表示，公司現金流豐沛且負債比低，相較同業財務結構強健且堅實，未來亦將維持穩健的資金管理與財務政策，做為公司營運及永續發展的最佳後盾。

中華電信16日宣布續獲標準普爾（S&P）及中華信評公司維持企業信用評等。其中，標準普爾給予國外長期評等「AA」，評等展望為穩定，中華信評給予國內長/短期評等「twAAA/twA-1+」，評等展望亦為穩定。

中華電信之評等為國內電信業最佳，更是全球唯一獲得標準普爾最高評等的電信公司。

中華電信表示，過去一年，行動通信的5G升級政策帶動了ARPU及客戶數成長，進而提高營收市占率，未來5G技術的發展將持續成為趨動成長的重要因素。固網寬頻業務將持續推動升速優惠方案，以擴大300Mbps以上客戶群、提升ARPU。

企客新興業務亦表現亮麗，包括資安、IDC及5G專網營收均因需求增加持續成長，各方面均展現強勁的成長動能。而電信市場於業者整併後，競爭將更趨理性，產業前景樂觀，有利於各項業務之發展。中華電信強調，不論業務發展、財務管理，均恪守誠信經營原則，嚴謹自持中亦具備靈活之彈性與韌性，以面對產業環境與競爭態勢之快速變化。

中華電信董事長郭水義強調，未來中華電信將以產業領頭羊之姿，擴大永續影響力，並朝三大願景邁進，包括成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統賦能者的領導品牌，以及成為超越兆元市值的頂尖科技企業集團。