邁達特 增持德鴻科至4成

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邁達特看好AI語音辨識運用於雲端客服的成長潛力，增加對德鴻科技的持股，從原本20.96％提升至40.15％，也宣示其積極搶攻AI智能服務應用的企圖心。

根據研調機構Statista的數據顯示，2028年全球AI市場規模將達1,075億美元，其中語音辨識市場規模預計為271億美元，占比25％，高達四分之一。看好語音辨識為AI的主要應用，邁達特增加對德鴻科技的持股比例，也宣示邁達特將積極搶攻AI智能服務應用商機。

德鴻科技主要服務為提供人工智慧智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端服務大廠Genesys系統，並具備軟體研發、系統架構整合及維運等能力。目前該公司產品，包括有文字及語音機器人，並且運用AI技術做分析。

台灣前15大金融及保險客戶中，德鴻的市占率達6成。至於電信及航空產業則有高達8成市占率。另外，大陸市場的保險產業也有17％的市占率，去年下半年進一步搶進大陸基金產業，客戶已逾十個。

邁達特董事長李昌鴻表示，雲端客服解決方案為軟體即服務（SaaS）的一種，具高度靈活性，企業可以匯總客戶數據和過往查詢歷史，提供客戶更個性化的服務。未來再透過AI智能服務及數據分析，將可以帶動客服中心價值轉型。

展望2024年，邁達特將全力衝刺AI與雲端變現，持續瞄準IT／OT／Cloud AI 整合的數位轉型。透過旗下各家子公司，組成生態體系，例如雲端服務商「聚上雲」、企業核心應用專家「逐鹿數位」、ERP導入及維護服務商「前進國際」、專精AI大數據顧問服務的「典通」等，可滿足企業數位轉型的多元需求。

德鴻科技2023年營收3.12億元，年減6.73％。而邁達特2023年全年營收創新，高達201.19億元，年增16.23％。