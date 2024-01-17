SK海力士擬以CAMM記憶體標準 攻桌上型電腦市場

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據外電報導，韓國記憶體大廠SK海力士透露，將以全新CAMM「壓縮附加記憶體模組」記憶體標準，計劃向桌上型電腦進軍。

據了解，CAMM是一種新型記憶體標準，厚度更薄，容量更大；速度更快，功耗也更低。該標準已經發展到第二代，即應用於筆電和輕薄型PC的LPCAMM2。

SK海力士在CES 2024展會上指出，CAMM標準將進軍桌上型電腦平台，而首款支援桌上型電腦CAMM產品也在研發中，但未透露具體細節。

CAMM2將採用統一連接器設計，相容DDR5和低功耗LPDDR5／X記憶體模組。

市場人士預計，CAMM記憶體的導入，將對主機板設計帶來重大變革，目前主流主機板採用2或4個DIMM插槽，使用最新64GB模組，可獲得最高256GB容量。如果想要支援CAMM，則整個PC主板生態都需要重新設計。

不過，就像筆記型電腦市場一樣，目前有一些採用LPCAMM的設計，但大多數產品仍然使用傳統的SO-DIMM或板載記憶體模式。

隨著CAMM技術成熟，主板廠商可能會試水溫，推出少數CAMM主板，觀察消費者的反應。同時，記憶體廠商也需要根據CAMM模組，設計新的解決方案。

每個CAMM記憶體模組的背面都有一個連接器，可以像CPU一樣插入插槽，其高速記憶體超頻、優化及對Intel XMP和AMD EXPO生態系統超頻設置檔的支援，也需要重新設計。業者認為，CAMM普及於桌上型電腦市場，還需要一段時間，主要是單價很高，目前尚未普及。但一旦實現，將象徵記憶體產業的一次重大革新。