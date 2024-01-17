致伸、VicOne 強化車聯網資安

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致伸宣布車用資安廠商VicOne簽署了合作備忘錄（MOU），VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單（SBOM）管理系統，雙方攜手合作加強QCS6490車聯網閘道平台的網路安全防護，以符合ISO／SAE 21434標準。

致伸從視覺、音訊和人機介面技術出發，提供智慧交通運輸的車隊管理以及人工智能邊緣運算的應用。致伸開發的QCS6490參考平台可支援多個有線或無線感測器，並提供與車輛車載診斷系統和 5G 或 LTE 網路連接的整合。高運算能力和強大的功能讓QCS6490成為下一代邊緣處理設備的多功能解決方案，例如AI Dashcam、車用閘道器。

隨著汽車網路威脅的不斷演變，對於零日漏洞的持續監控變得至關重要。當QCS6490參考平台的客戶主力是車隊管理系統和T-box設備客戶，VicOne xZETA完全自動化的漏洞掃描與管理流程將提供很大的幫助。xZETA定期自動掃瞄平台，在受到影響時發出通知，確保平台符合ISO/SAE 21434流程並且持續監控。與此同時，通過xZETA正在申請專利的「漏洞衝擊評分」（Vulnerability Impact Rating，簡稱 VVIR）技術，廠商就能整合外部與內部的觀點來優先處理高風險漏洞。如此一來致伸就能夠快速發掘及解決高風險問題，並且制定相應的策略，確保平台安全，並為其客戶提供可靠和安全的服務。

VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示，網路攻擊對智慧城市交通影響重大。如果車隊管理營運被駭客攻擊、遭受到未經授權的控制、或者車輛被從遠端禁用功能，所有這些都會導致交通事故並影響各類不同的道路使用者。因此符合汽車網路安全法規與標準對相關產品與服務是至關重要的。

致伸移動事業部副總經理許家誌表示，網路安全對於連網汽車至關重要，此次與汽車網路安全專家VicOne合作，協助擴大支援並將網路保護服務推向市場。