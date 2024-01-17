華碩電競手機新品 台灣首發

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華碩甫於CES 2024上端出電競手機新品ROG Phone 8 Series，16日隨即在台灣率先上市，全系列包括ROG Phone 8、ROG Phone 8 Pro與ROG Phone 8 Pro Edition等三規格新機上架搶攻換機潮商機。

AI熱潮延續，華碩ROG Phone 8系列新機在轉向全方位功能及升級配置三鏡頭之際，也強調納入更多內建AI應用功能。隨著市場逐步擺脫前幾年手機低迷市況後，華碩持續拉升ASP的同時，力拚全年度出貨總量有感增長。

面對今年手機也將開啟AI戰，華碩手機產品企劃處處長張智勇表示，ROG Phone 8系列採用的高通Snapdragon 8 Gen 3高階處理器，在CPU及GPU的運算效能都進一步提升、並具備一定的AI效能。

內建AI功能方面，ROG Phone 8系列新品除原本納入的AI語音降噪、相簿智慧搜圖等功能外，針對玩家建置的AI功能還包括了遊戲智慧提示2.0、精華智慧錄影、隱形掛機模式、AI辨識快搜、虛擬按鍵震動等，聚焦電競族群痛點、積極催動年初首波手機升級換機潮。

隨著其它競業陸續退出「純」電競手機領域，華碩穩居高階電競手機市占領先地位難以撼動，不過，要如何擴大滲透率、搶吃更多高階手機市占，並在接下來的AI手機區塊搶下一席之地，成為華碩手機團隊的重要課題。

華碩看好整體電競手機市場，亦樂估ROG Phone系列隨每一代機款銷售，都能有持平以上的增溫表現，內部也設下ROG Phone 8系列將持續拚增的目標，力求繼先前一度繳出單季轉盈的成績單後，盡快推進手機事業成為貢獻獲利的動能之一。