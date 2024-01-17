選後不藏了 文山區將登百萬俱樂部

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選後營建成本不藏了，調查顯示，不少建商推案計畫蠢蠢欲動，受營建成本壓不住、碳費即將開徵帶動大宗建材報價紛紛有感上揚的牽動，台北市文山區今年預計推出的新案，將首見開出每坪成交單價挑戰百萬大關的指標案；市場預期，2024年台北市12行政區將全面進入成交實價每坪百萬俱樂部，揮別低房價時代。

隨總統大選落幕，不少建商及代銷紛紛啟動2024年度推案計畫，市場最近傳出新北市繼板橋出現「勝輝一邸」每坪成交實價達121.5萬元的天花板價後，新北部分行政區預計登場新案也可望出現每坪開價三位數的指標案。

台北市方面，萬華區「漢寶西門綻」去年11月首見每坪100.7萬元的成交實價，一舉創下區域新天價紀錄，目前12個行政區中只剩下文山區維持在二位數，不過2024年市場已傳出將挑戰開價、成交實價都站上三位數的指標案，包括潤隆建設的「台北萬芳案」、元利建設「元利森活莊園第二期」等。

潤隆建設總經理林暐鈞表示，最近一、兩周房市買氣表現不錯，選後房市景氣氛圍在選舉利空出盡後，也趨於明朗，展現出正向趨勢，目前文山區「台北萬芳案」規劃二～三房，總銷97.28億元，將邊建邊售，至於每坪開價一部分成交均價朝向三位數、一部分落在9字頭。

元利建設則可望是2024年文山區新案的大黑馬，先前疫情期間推出總銷140億元的「元利森活莊園第一期」未演先轟動，如今二期可望2024年登場，不論基地規模、單價，都更甚於第一期，市場預期，總銷和單價有機會再度刷新文山區紀錄。元利建設副總經理吳麗謹指出，全案規劃最小24坪、最大70坪，目前開價尚未確定。

近年台北市北投、內湖、萬華等行政區，陸續成功挑戰每坪100萬元以上成交實價，惟獨文山區，還維持二位數；隨著營建成本攀升、碳費開徵、大宗建材報價向上調漲，預售屋房價恐欲小不易，若文山區也躋身百萬俱樂部，宣告台北市全面揮別二位數房價時代。