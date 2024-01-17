宏匯廣場業績衝 三年後戰70億

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百貨業女將柯愫吟轉戰新莊宏匯廣場，大刀闊斧要做獨立新商圈，規劃三年打造新北新社交舞台。柯愫吟16日指出，宏匯2024年首波改裝放在超市餐飲，其中6月導入270坪日本超市LOPIA，並強化大型餐廳與在地連結的兒童區等。宏匯2023年業績41億元，2024年目標上看48億至50億元，三年後挑戰70億元。

宏匯2023年改裝約70家櫃位，包括海底撈、麥漢堡、UNIQLO等大品牌進駐下，改裝效益顯現，帶動全年業績達41億元、年增33％，2024年將持續透過改裝引進新品牌，包括大型餐廳、LOPIA超市等，並與在地連結新闢兒童區，打造新北新生活重心。

柯愫吟強調，宏匯廣場為3萬坪大型賣場，主力客群鎖定新莊、三重、蘆州、五股、泰山等五區逾150萬人口，以2023年入店客人次達656萬人，自成獨立商圈沒問題，但發現人潮多數集中假日，且一日業績白天與晚上差距達3成，更需求強化餐飲占比，提供白天商務客更多需求，而且因應在地小家庭，循日式社區賣場提供兒童寫作課業空間，以延長家長留店時間拉長，並引進日本超市LOPIA提供精緻熟食銷售，讓宏匯廣場成為在地社交中心。

宏匯計劃以三年時間翻轉現況，除強化餐飲，占比從現有的32％擴增至4成以上，更積極對一樓引進化妝品專櫃。柯愫吟強調，一線品牌化妝品是百貨火車頭，需要讓專櫃品牌看到宏匯廣場在新北副都心商圈的消費潛力，此外，輕奢也是未來引進新櫃重點，最重要是讓在地消費者能夠進來吃東西買東西，預計上半年超市進駐後，下半年8月起改裝一樓樓層。