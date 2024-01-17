永慶房屋 售屋房價即時算升級

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永慶房仲網「售屋房價即時算」科技服務再優化，除了提供永慶房屋雙北直營地區的消費者，以地址迅速估算房屋建議售價之外，新網站更提供售屋稅費計算、售屋服務流程說明等服務，幫助有意售屋的屋主更能掌握售屋細節。

隨新版「售屋房價即時算」服務的全新上線，永慶房屋同步推出「台北巴黎雙人來回機票抽獎活動」。自即日起至2024年3月底，只要委託永慶房屋售屋即可參加抽機票活動，倘若親友有意售屋，民眾只要推薦親友至永慶房屋諮詢售屋事宜並成功委託，屋主和推薦人也能抽SOGO萬元禮券。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，永慶房仲網「售屋房價即時算」利用大數據和AI技術，建構起住宅參考售價網站。消費者只需要輸入位於永慶房屋雙北直營地區的住宅地址，網站就會迅速估算出房屋可能的參考售價，幫助屋主掌握房屋的可能行情。

陳賜傑表示，永慶房仲網「售屋房價即時算」在計算住宅可能的房價時，除了參考實價登錄資訊，更將市場上正在銷售中的住宅的價格納入考量，讓最後的參考價格能夠更貼近市場一點。

陳賜傑說，「售屋房價即時算」的便捷服務，能幫助屋主迅速掌握房屋可能價值，避免遭到不肖的房仲業者，刻意估低房屋價格而賤賣房屋，造成自身損失。

「售屋房價即時算」推出後獲得消費者廣泛好評，永慶房屋再度優化網站內容，新增房地合一稅、土地增值稅等售屋相關稅費的說明與計算，並貼心附上詳細的說明影片，幫助屋主掌握售屋成本。網站也提供消費者完整的售屋流程，從行情分析、屋況整理、價格斡旋，一路到簽約用印、完稅過戶、售後服務等服務內容皆做完整說明。除了幫助屋主了解完整的售屋程序，更展現永慶房屋細膩、一條龍的售屋服務，讓委託永慶房屋售屋更為踏實、安心。

隨著新版「售屋房價即時算」服務的全新上線，永慶房屋同步推出「台北巴黎雙人來回機票抽獎活動」。自2024年1月1日起至3月31日止，只要於永慶房屋直營門市簽立雙北直營區的售屋契約，且委託期間達90天以上，就可以抽台北巴黎雙人來回機票，以及萬元的SOGO禮券，若是簽立專任委託，抽獎機會將加倍。

除了屋主之外，只要民眾推薦有售屋需求的親友至永慶房屋諮詢，並且屋主委託由永慶房屋售屋，推薦人也可以參與禮券抽獎，最高可抽中萬元SOGO禮券。此次抽獎活動每月將會抽出一次，共計抽三次，而且抽獎資格可累加，愈早委託抽獎次數愈多，中獎機會越大。

陳賜傑表示，永慶房屋不斷根據消費者需求和回饋，優化科技工具、更提供如「誠實售屋企畫書」、「真房價保證」等誠實服務，帶給消費者安全且滿意的購售屋體驗。