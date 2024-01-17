豪華遊艇訂單排名 台灣倒退嚕

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東哥近年接單表現

全球雖陷入通膨、地緣政治風險，不過2024年全球超過80呎的豪華遊艇訂單僅較2023年微減1.85％，但《Boat International》調查顯示，2024年台灣豪華遊艇訂單的全球排名從第四名退至第五名，且台灣「遊艇製造王」東哥遊艇2024年的接單成績全球排名更是一口氣掉了七名，成為全球第十，在手訂單艘次、長度均較2023年大減超過5成，引發關注。

《Boat International》統計全球豪華遊艇接單，東哥2023年接單艘次73艘、長度2,382公尺，2024年接單艘次30艘、長度1,016公尺，分別年減58.9％、57.35％，相隔僅一年，數字卻出現明顯落差。東哥解釋，2024年在手訂單的統計數字，掉了這麼多，主要是因為《Boat International》改變調查和統計方式，要求看到買賣合約，但東哥基於客戶資料的保密，有些訂單資料沒有提供。

遊艇產業人士指出，《Boat International》最新2024年各國80呎以上豪華訂單總長度排名顯示，義大利蟬聯冠軍，土耳其、荷蘭、英國分居二～四名，台灣的排名從2023年的第四名，掉到2024年的第五名。

業界說，國際上雖然陷入通膨導致的利率高漲，也有俄烏戰爭、以巴衝突，加上大陸經濟疲軟，經濟成長下滑，使得全球豪華遊艇的訂單些微下滑，但排名前20名的全球遊艇公司80呎以上遊艇的接單總長度仍達26,817公尺，只比2023年微減1.85％。

此一跡象顯示全球富豪並未因利率高漲被嚇跑，雖不像新冠疫情期間的「搶艇」熱潮，但全球豪華遊艇的市場需求仍然強勁。另業界透露，由於過去三年交給買方的遊艇有回流到市場銷售的狀況，因此對於全新遊艇價格是否會有降價壓力，值得觀察。

台灣僅二家遊艇製造商擠進全球前20名，一是產銷自有品牌Ocean Alexander的東哥遊艇，從2023年的第三名掉到2024年的第十名，另一家為生產Horizon品牌的嘉鴻遊艇，2024年排名第14名，較前一年下滑三個名次。