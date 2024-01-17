餐飲業扛不住!梁社漢、老蔡水煎包 漲價

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原物料上漲及基本工資調漲，餐飲業者扛不住，八方雲集旗下中式排骨連鎖「梁社漢排骨」宣布，調漲六個品項售價3～8元，調幅介於2.6％～6.1％，包含滷、炸排骨飯麵皆從115元調整至118元，椒麻雞飯麵從130元調整為138元，單點椒麻雞從99元調整到107元。

連鎖小吃店「老蔡水煎包」也貼出漲價公告，2月1日起每顆水煎包從17元漲至20元。在此之前，漢來美食亦公告漢來海港自助餐廳將自3月1日起漲價30元至100元，漲幅2.8％至14.4％。西式速食連鎖漢堡王日前也調漲部分商品售價，台灣麥當勞則從2023年12月20日起漲。餐飲業界預測，農曆年前後，餐飲業者恐還有一波跟漲潮。

根據主計總處統計消費者物價指數，2023年前11月CPI豬肉價年增率9.05％、雞肉5.27％，且至今沒有下修趨勢，以豬肉為主力產品的連鎖餐飲者頗感吃不消。而豬大排2023年每公斤採購成本100至110元，如今已漲到150元。八方雲集說，一般排骨飯／麵所用排骨約100至140公克，而梁社漢排骨每塊重160公克，所以即便上調售價，也沒有利潤。

梁社漢的椒麻雞飯／麵與單點椒麻雞雖喊漲，但雞腿售價未調，主要是因椒麻雞品項製程繁複，所用醬汁醬料和高麗菜絲等配菜較多，如今調價是反映成本。

因應豬肉成本持續上揚，梁社漢排骨前二年放慢拓點展店腳步，並優化門店營運體質。八方雲集連鎖門市則在2023年8月新增牛肉麵選項，提供外食消費者多元選擇並分散豬肉漲價壓力。如今牛肉麵已占八方雲集營收約5％。

為擴大營運動能並創造新的成長曲線，八方雲集並在16日推出牛肉麵冷凍包，跨足零售市場。