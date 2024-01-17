普利司通頂級SUV專用胎 海外首發在台灣

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輪胎大廠日本普利司通深化耕耘台灣市場，一連兩日在台發表全新重機運動胎S23及頂級運休旅車胎ALENZA LX100，其中二輪運動胎S23為全球首發、SUV專用胎ALENZA LX100則為日本原廠以外的海外市場首發，彰顯普利司通對台灣市場的重視。

普利司通原訂2月1日在全球正式發表並銷售「BATTLAX HYPERSPORT S23」，但評估過後特別提前於15日在台首發並展開銷售，由於目前包含日本國內及其他海外地區之全球訂單滿載，亦展現台灣於日廠全球版圖擴張的重要性。

且緊接著二輪車胎後，普利司通瞄準台灣運動休旅車市場規模持續擴大，16日再發表ALENZA LX100。普利司通表示，此次為品牌首次選擇台灣作為海外首發市場，在2024年初始就一連導入最新二輪車胎及運動休旅車胎，未來也會持續擴大在台布局。

普利司通分析，台灣休旅車銷量自2015至2023年更大幅成長236％，占整體車市的近6成。面對火熱的SUV市場，公司在推出ALENZA LX100後，日本銷售成績相當亮眼，相信在台灣市場正式發表後，也將有不錯銷量表現，未來將透過產品增加持續滿足SUV車主更多元豐富的選擇。

至於是否擴張台灣生產線，普利司通認為，強化投資布局未必是單純藉由產線擴張，公司選擇將最新產品早於全球在台上市，即彰顯台灣市場在品牌全球版圖布局的重要性。