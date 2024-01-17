ATEX V型溫感按摩枕 享受升級

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年營收達百億日圓的日本按摩小家電龍頭－ATEX安得士最新推出「V型溫感推揉按摩枕」，不僅使用機動性高，按壓各個部位都方便，創新V型設計可充分支撐身體達到深層舒壓，並透過特製滾珠大幅降低痛感，將按摩體驗推向更細膩的享受。

ATEX台灣電商經理陳妍菲表示，ATEX按摩枕型號多達13種，獨有的技術專利，不同的按摩球、不同按摩節奏，消費者可找到最合適自己的選擇。

ATEX按摩枕在設計上不僅注重外觀，更打破了按摩家電與室內設計違和的印象，功能性以及品質並完全體現日系品牌的嚴謹態度，至今累積銷售已經超過1,400萬台。

有中醫師認為，手部也有很多穴道，是較易被忽略的部位，適度按壓做為日常保健，好處多多。早於2017年ATEX團隊也針對手部按摩器進行研發，陸續推出多款手部按摩器。

ATEX日本總社東文惠部長分享，不少主婦以及上班族有手部關節不適的困擾，從顧客意見反饋發現有些消費者在使用ATEX手部按摩器之後，狀況逐漸獲得緩解。

2022年ATEX推出一款TOR PRO-21溫熱手部按摩旗艦機，以類似人手按摩時「拉拔指尖」的細膩動作，取代傳統的人手按摩，獲讚「超越真人按摩手感」，因此奪下日本Good Design設計大賞，並於嘖嘖募資表現亮眼，令市場為之驚豔。