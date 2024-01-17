超級巨星KTV 員林中山店開幕

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近年來「超級巨星KTV」可說是許多人KTV唱歌首選，近期在彰化縣員林市中山路一段680號舉辦開幕活動，除了免收低消費、免收人頭費、免收開瓶費之外，連攜帶外食也不額外收費。

除此還有24小時營業、提供民眾可以歡唱、娛樂的包廂空間，全天候供應餐點、熱食、主廚現炒、現做，食材每日市場新鮮供應，包廂還有長青族跟學生族群特別優惠，小包廂4小時僅333元相當划算，該KTV主要是以包廂費收費，當月壽星還可享有600元優惠餐券可現抵，以及蛋糕、紅酒、水果三選一優惠雙重送。

業者指出，據一位顧客張先生表示之前去了很多的KTV，但是現在比較喜歡來超級巨星，因為價格跟服務都比一般KTV好而且很多優惠，而且還不算人頭費，此外也可以自己帶酒以及外送美食，不管是家庭聚會或是公司聚餐，現在都會來超級巨星。

業者表示，另外超級巨星高雄五福一路也要開幕，今年下半年台南以及澎湖分店也都在規劃當中，超級巨星在2012年起家，在疫情之後快速的展店，去年就展了4間店，目前已經布點到第10家店。

業者表示員林店是規劃的重點之一，為此還請來員林當地美食餐廳「富森台日餐館」主打台日創新料理，特聘廚師到超級巨星員林店做拿手料理，民眾歡唱之餘還有許多五星級美食可以享用相當划算。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）