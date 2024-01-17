台穩提升營運效能 力抗不景氣

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不畏產業景氣下行，擁有「台灣精密齒輪業第一品牌」美譽的台穩精密公司在董事長黃明和及董事長特助鄭生懋卓越帶領下，今年將持續添購高階齒輪加工設備擴充產能、開放機械加工部門對外接單及致力拓展中國與海外市場，不畏景氣逆風做好準備，靜待機械產業的築底反彈。

台穩董事長特助鄭生懋指出，為提升總體營運效能，去年斥資3,000萬元著手將中港廠加工部門搬遷到台中工業廠區內，目前遷移工程已順利完成，總計有11台中大型機械加工設備進駐，包括2台日本三菱五面加工機、3台一米臥式加工中心機、2台龍門銑床、2台大型臥式搪孔機與2台立式CNC加工中心機。

廠區整合後的機械加工能量大幅躍升，精密機械各類中大型鑄件都可利用該公司完備齊全、高效率與精密的機械設備進行加工，歡迎工具機與產業機械業者與該公司連繫洽談合作。

鄭生懋強調，台穩近年致力拓展外銷市場，去年已接獲中國大陸工具機廠及全球知名鋼鐵廠產線業者下單採購中大型齒輪、蝸桿齒輪與金屬加工製品，今年再接再厲將參加4月份在上海舉辦的中國數控機床展，期能找尋到更多注重產品品質的中大型工具機企業客戶，藉由雙方的合作共創雙贏，讓台穩營運能更加穩固。

值得一提的是，全球電動車與自動化時代到臨，帶動電動車與自動化相關行星式減速機需求量大增，讓以生產行星式減速機內外齒輪聞名的台穩精密公司，近期出現產能吃緊、供不應求的熱況。為滿足市場的期待，台穩已對外增購精密插齒機設備，全力擴充產能來因應，預計在今年第1季內會完成裝機。

台穩公司為提升加工品質、良率與交期，近年來陸續斥資添購多台高性能齒輪加工與檢驗設備，要將齒輪在車銑、研磨等關鍵生產製程所需要的機器，做全面性的更新提升，期能打造出更精實的戰力，近期亦完成微軟雲端ERP系統的全面導入及加強拜訪產業用戶多方拓展業務，待景氣再起時台穩公司營運將再創高峰。