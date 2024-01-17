翰德打造首座AI自動化精密脫臘鑄造工廠

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翰德精密工業團隊在董事長陳福到「厚德載物」、「精益求精」經營信念帶領下，成功打造出全球首座AI自動化精密脫臘鑄造工廠，將其運用在新世代船用螺旋槳、一體成形不鏽鋼高級水龍頭等革命性創新產品的生產上，創造出新的商業經營模式，力抗這波全球不景氣帶來的衝擊，達成「穩中求勝」的目標。

值得一提的是，翰德不只本業經營績效優異，在社會、環境與人文關懷等方面更持續投注心力。

包括全力落實做好節能減碳、智財管理、員工福利與友善職場等各項工作，堪為業界表率，榮獲第1屆屏東亮點企業獎－新創標竿亮點獎，接受屏東縣政府表揚。

翰德團隊在陳福到帶領下，勇於創新商業經營模式，為因應工業4.0時代到臨，該公司不惜斥下巨資與無數人力、物力投入業界首條精密鑄造智慧自動化生產線的研發工作，最終不僅實現了智慧自動製殼、智慧自動澆鑄與智慧自動拋光等全自動化生產流程，還持續開發出新一代船用螺旋槳量產技術、革命性的砂芯技術及數位製造生產數據可視化等多種新技術。

這些先進的智慧化製造設備與技術，不僅能大幅提高生產效率、品質與擴大產能，並可以節省大量人力和物力的浪費，及符合環保節能與永續經營等目標，成效斐然。

以智慧自動澆鑄技術為例，翰德因採用自動化智慧機械手臂進行澆鑄作業，使生產效率較傳統作業大幅提升3至4倍，完全解決傳統人工澆注時面臨的高度危險工作環境及人力短缺的問題。

另外，傳統陶瓷殼模需3、5天的製作流程，但透過智慧自動製殼技術的導入，運用自動化智慧機械手臂沾槳快速乾燥，讓製造時間大幅縮短至1天，如果未來再增加2台自動沾漿設備，並結合研發中的新材料，預計製殼時間還可進一步縮短至僅需16小時，將挑戰全球最快的製殼速度。