新船、新櫃助陣 萬海Q1大進補

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萬海航運（2615）近日陸續有新造船、新購櫃交付，剛好趕上亞洲年前出貨潮，賺到高運價。萬海最新一艘1.31萬TEU（20呎櫃）涵春輪16日交付，隨即投入亞洲-北美東岸航線營運；日前萬海以接近11.78億元購買逾2萬只新造貨櫃，也即時投入搶賺美國線滿艙行情，首季營運進補。

紅海情勢急遽升高，葉門「青年運動」15日發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨船，揚言將擴大在紅海地區攻擊目標，使得愈來愈多船舶繞行好望角，包括亞洲-歐洲航線、亞洲-美東航線等，陸續傳出有船舶延遲、空班等問題。

對此，萬海表示，旗下亞洲-北美東岸航線船舶，已進行紅海及美東航線調度，改繞行好望角，確保人貨船安全，將根據外在環境變化進行航線調整，持續嚴控成本來因應未來挑戰。

目前萬海1.31萬TEU系列貨櫃輪主要投入亞洲-北美東岸、西岸及南美西岸航線營運。此系列船舶配備新型主機，有助於在航行中減少阻力節能省油，且建置智能船舶系統，有助於第一時間了解船舶狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

紅海危機持續推動美國線運價走揚，根據SCFI（上海出口貨櫃運價指數）12日報價，上海到美東每40呎櫃運價5,813美元、到美西每40呎櫃運價3,974美元，累計自2023年12月至2024年1月12日，美東線漲幅137.65％、美西線漲幅141.43％。15日起，海運業美西、美東線運價再喊漲約1,000美元。

近洋線方面，萬海表示，進入傳統旺季，新曆過年及農曆春節前市場需求持續回溫，近洋區間運價及貨量穩步增加。根據萬海2023上半年財報，亞洲近洋線、美國線、南美貨量占比分別為64％、10％、8％，營收占比分別為48％、16％、16％。

按照萬海擴大船隊擬定的新造船計畫，除了涵春輪，2024年預計還有8艘3,055TEU、4艘1.31萬TEU貨櫃輪將陸續交付。涵春輪為萬海與南韓三星重工簽訂的1.31萬TEU系列船舶第七艘，同系列船舶未來尚有6艘待竣工交付。萬海2023全年營收1,002.2億元、年減61.30％，守穩千億元關卡。