兆豐金等4檔新股申購紅包開抽 這檔中籤報酬率逾六成

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農曆年前新股抽紅包！兆豐金（2886）、耀登（3138）、鉅陞（5529）17日起將辦理現增（SPO）公開申購，智慧電表大廠玖鼎電力（4588）初上市（IPO）申購紅包也同步開抽，申購中籤報酬率逾六成，而耀登中籤1張則有望抱走逾3萬元；另兆豐金近兩成的價差加上穩定獲利也催出現金增資搶認潮，投資人搶替自己提前賺進年終獎金。

大選過後，市場回歸基本面，申購熱潮再來襲，17日起將有四檔個股將開始進行申購，包括兆豐金、耀登進行上市增資，鉅陞上櫃增資，玖鼎電力則將於本月底上市掛牌，4檔潛在報酬率介於16％～62％不等；其中，耀登因逾百元的高價優勢，投資人抽中1張有望現賺3.1萬元，而即將IPO的玖鼎電力，潛在報酬率則近62％，中籤1張亦可獲利2.84萬元。

智慧電表大廠玖鼎電力17日起將以每股45.88元開放申購，以其16日在興櫃市場的均價74.32元換算，投資人抽中一張有望現賺2.84萬元，潛在報酬率突破六成，法人看好，在台電訂單穩定加持、新品逐漸貢獻營收下，玖鼎今年營收獲利可望再締新猷，有望吸引買盤進駐，後續將於23日公開抽籤，預計29日正式掛牌上市。

而兆豐金也罕見發動現金增資，將以33元辦理現增3.5億股，預計募資115.5億元，備受市場關注；除原股東認購比率達75％共2.625億股外，另有15％開放給員工認購，而剩餘的10％則開放給一般投資人進行抽籤，總承銷張數約3.06萬張，換算投資人中籤1張可望獲利5,600元，潛在報酬率近17％。

兆豐金2023年全年稅後純益突破300億元大關，達332.38億元，勇奪公股金控獲利王寶座，儘管股價近日來雖連六日未能收紅，法人分析，在金控獲利穩定、股本大等優勢帶動下，預期仍有機會創下近期股票公開承銷抽籤人次紀錄。

另外，耀登、鉅陞也將同步展開上市及上櫃增資，承銷價分別達120元及13.7元，以16日股價換算，投資人抽中1張可現賺3.1萬元、5,850元，潛在報酬率達25.83％、42.7％。