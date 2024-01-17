元大期：台股看好電子中上游

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元大期貨16日舉辦「2024春節投資論壇：掌握全球經濟市場趨勢」活動，除了從總經面切入，分析國際資金流向的3大考量點，找出投資機會與看好的市場外，也從股、債、匯市觀察今年的金融市場走勢，其中，台股看好庫存去化的電子中上游產業為主。

元大投顧董事長胡睿涵表示，中國經濟近來下行、國家政策不利股市，使龐大資金外逃中港，外溢程度驚人，而「熟悉、安全、利基」是國際資金往哪流動的3大考量，統計中國股市自2020年8月至2023年8月的資金流向，總計流出約1,700億美元，這些錢流入亞洲主要市場的金額，日本市場約占407億、印度170億、台灣則有120億美元，這也是日、印、台股市去年表現亮眼的主要原因之一，國際資金在哪、機會就在哪。

此外，港股近年來表現也下行，指數甚至與台股死亡交叉，主因香港資金往英國跑，英國房地產市場中，香港業主占13.7％為最大，估值達108億英鎊、持有超越2.4萬個物業。國際游資除了轉戰其他熟悉、安全的市場，資金也會往利基市場，如投資黃金、藝術品、虛擬貨幣等，因此市場上富比世藝術品拍賣價格上漲、比特幣價格與商品越趨於熱絡多元。

元大投顧分析師顏承暉指出，2024年股市「不是多頭、也不是空頭」，buy the dip（逢低買入）進場時機成為很重要的關鍵點，全球正在用時間化解疫情造成的巨大扭曲，看好日股、台股，尤其是供應鏈庫存去化結束的電子中上游產業。

債市方面，債券殖利率已經進入下行軌道，資產配置型投資人開綠燈、賺取價差型的投資人需注意債券評價面的風險；匯市則因年後市場要修正對聯準會降息預期的過度樂觀，短線上美元仍有反彈可能，但不會過高，預期到了下半年美元走勢將隨著降息循環展開而下行。

顏承暉也說，不要忽視AI、數位化加速、供應鏈重組帶來的投資機會，由於庫存去化循環告一段落，2024年以製造業為主的國家表現會較佳；反之，信貸循環下行，以終端需求與內需消費為主的國家，今年經濟成長則會較平淡。整體來看，全球經濟沒有太大的下行風險，今年成長雖不會比去年更快，但民間資產負債表健康、債務到期量也可控。