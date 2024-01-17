胡賽紅海影響美降息 輝達仍是科技股希望

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經濟事件分析：雖然市場普遍預期美國3月將降息，但胡賽紅海攻擊事件頻仍，又有一艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國營運的散裝輪被擊中之後貨艙曾經起火，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）指數，這波已由低檔886點上漲至2,206點，上漲149％，顯示第一季通膨壓力不輕。美國去年12月非農就業新增21.6萬人大幅超預期，且平均時薪增幅也加快至4.1％，經濟下行尚不明顯，3月降息其實變數很大。

美股密集公布財報，最先公告的金融股紛提列金融損失，如小摩提撥備近30億美元支付接管瀕臨破產費用，花旗去年第四季虧損18億美元提列補充政府存款保險基金。基金經理人目前投資思維似乎有轉向傾向，以法盛AI及機器人基金為例，認為今年中小型股有補漲機會，因去年七大巨頭漲幅71％，其他平均漲幅僅13％，所以今年一開始有調降蘋果、特斯拉目標價動作。

但AI還是看好，認為AI類股下跌都是買入機會，輝達去年營收588億美元，今年估1,100億美元，未來兩年透過銷售AI晶片可創造高達1,000億美元的自由現金流，估會使用其中的350億美元實施庫藏股，輝達仍是科技股的希望。

產業變動分析：

長期美股市值王蘋果的光環已被微軟追過，雖然蘋果軟體服務成長良好，但手機、手錶、無線裝置等硬體銷售出現問題，蘋果手錶一年銷售約4,230萬台，因牽涉血氧功能侵權，WATCH9.2PRO型號不能賣。

蘋果手機今年首周在中銷售衰退三成,最高折扣達7％。蘋果AIRTAG是用超寬頻定位追蹤裝置用在防止錢包、鑰匙、行李箱等被偷竊，曾號稱一年可賣3,500萬顆，但現在傳出庫存堆積如山。蘋果VR裝置VISION PRO本號稱一年可銷售300萬套，但因價格高達10萬元加上SONY的面板供貨吃緊，現估僅40萬套。蘋果營運陷困境，庫克去年減薪達36％。

微軟去年漲幅約57％，高於蘋果的48％，這可能是AI狂潮有關，微軟在AI、遊戲、雲端等領域看好，雲端去年營收約1,000億美元，2030年估可成長至3,060億美元，遊戲業務併動視暴雪，此項業務估也可明顯成長，微軟今年營收估成長14％，優於蘋果的4.5％，獲利成長24％至11.82美元，優於蘋果8％的6.5美元。

盤勢分析及選股：

2023年上市櫃公司營收39.42兆元年減10.32％，惟2024年看好GDP可回升至3.35％，上市櫃公司營收將重啟營運動能，估計年增20％、獲利年增17％，仍有本夢比題材，目前面臨春節前結帳反壓，估指數壓力大但注意特定股主力趁機出貨。台股財報匯損恐成科技業的股價壓力，去年第四季新台幣升近5％，大立光、瑞儀等公布都有匯損，台積電新台幣兌美元每升值1％營業利益率估下降0.4％，聯發科約影響0.26％。

大摩估，台積電去年第四季每股獲利約8.59元、毛利率約53％；今年第一季估7.78元、毛利率約51.5％、營收估季減7.6％，主因折舊大增、3奈米及2奈米製程成本不降反升，將影響毛利，估今年毛利率約52.2％，都影響台積電評價。