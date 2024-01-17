虹冠電 去年拚賺半個股本

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電源控制管理晶片IC公司虹冠電（3257）2023年營運表現亮眼，累計2023年前三季每股稅後純益（EPS）2.52元，2023年全年合併營收10.74億元更寫下近倍數年增成長。

總經理林保偉指出，2023年受惠電競市場需求佳，大瓦特數之高階顯卡比重，挹注產品單價及組合；展望2024年，看好AI PC應用逐步深化，瓦數持續提升，挑戰營運雙位數增長。

虹冠電無畏電子終端需求疲軟，2023年合併營收達10.73億元，年增98.05％，2023年第四季訂單隨淡季逐步趨緩及匯損因素，不過在2023年前三季營運衝次下，2023年全年EPS仍有機會挑戰2021年5.03元之水準。

林保偉分析，電競筆電商機帶來2023年好成績；2024年在CES展上，輝達、AMD、英特爾皆推出新品，未來PC功耗將往750W～1600W邁進。他進一步透露，AI PC與電競方案相近，因此客戶也直接從電競電源相關供應商拉貨。

市面上電競電源幾乎都使用虹冠電之解決方案，市占率高，包含國內外知名品牌海盜船（Corsair）、微星（msi）等。林保偉表示，2024年，公司於既有電競領域持續成長，再加上新增的AI PC需求，有望進一步推升出貨。

市場估計，虹冠電2024年合併營收雙位數成長可期，獲利也將進一步挑戰歷史新高。

在強茂集團資源挹注下，電源解決方案大平台逐漸成形，虹冠電扮演強茂跨足IC之關鍵腳色，總裁方敏宗強調，未來不排除持續壯大營運規模，集團現金水位充裕，隨時準備併購好標的。

強茂也積極布局車用／工控功率元件逐獲成效，陸續打入陸系車廠供應鏈。法人預估，2024年車用／工控營收占比將出現高雙位數成長，其中，車用占比將進一步邁向3成，產品組合優化下，2024年營運有望漸入佳境。