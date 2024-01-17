多箭齊發 優群今年營運有看頭

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優群近年營運表現

優群（3217）微型沖壓件獲美系客戶採用，再加上新品持續推陳出新，除LPDDR5 CAMM2連接器新品預訂於2024年第一季量產外，PCIe5.0＆4.0也已送樣客戶，法人樂看優群2024年營運可望維持成長走勢，年增率可望媲美2023年的15％，如新品推動順利，公司內部甚且期望有機會力拚「年增率比2023年再高一點」。

優群2023年繳出亮眼成績單，2023年前三季EPS 6.01元，已逼近2022年全年的EPS 6.8元，儘管2023年第四季營收季減逾1成，但優群總經理劉興義表示，2023年第四季營收走弱係因盤點因素，表現仍算「符合預期」。

展望2024年第一季，劉興義表示，根據客戶端給的預測，預期2024年1月營收與2023年12月相近，2月因農曆春節，假期比較多，可能落入低檔，不過，3月客戶給的需求還不錯，應該可以多拉一些貨，據此推估第一季營收季減幅度應可限縮在5％至10％之內。

至於2024年全年展望，就各品項表現言之，仍都處於上升軌道，其中SO DIMM加速朝DDR5前進，有望帶動出貨量倍增，不過考量到季度價格下滑的因素，估營收應有10％以上的成長，LONG DIMM DDR5客戶掌握度還算不錯，數量可望倍增，M.2估持平，另2023年市占僅1成的Type-c，2024年估占比也會超出1成。

此外，獲美系客戶加持的微型沖壓件2024年亦規畫搶進非蘋客戶，為此，優群還特別研發了自動裁包機，預計3月開始出貨，估營收可望年增5成，營收占比也可望由2023年的7％攀升至近10％。

為因應新產品、新客戶需求，優群也前進越南布局，劉興義表示，目前土地已買，廠地座落在北越興安省，將分二期建置，一期廠地面積14,700平方公尺，主要製程包含注塑製程，自動化組裝，預計2024年第三季啟用，至於二期廠地面積更大，達17,700平方米，含沖壓、電鍍等製程，預訂2025年第三季啟用。

雖然優群2024年新品競出，且越南亦有擴廠計畫，不過優群表示，因為自有資金充足，2024年沒有籌資計畫。