上奇 攻雲端服務、海外市場

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上奇科技（6123）16日公告2023年自結第四季財報，單季每股稅後純益1.21元、年減9.3％。展望2024年，上奇則是看好雲端服務及海外市場的成長潛力。

上奇科技2023年第四季營收12.87億元，季減14％，年減5％，因毛利較低的專案已於2023年第三季結束，2023年第四季單季稅後純益為0.75億元，季增1％，年減9.3％，但仍是2023年度獲利表現最佳季度。2023年第四季每股稅後純益為1.21元，略高於2023年第三季的1.2元，低於2022年同期的1.43元，。

上奇2023年全年營收52.1億元，年減1.45％，稅後純益2.8億元，年減14.28％，每股稅後純益為4.51元，低於2022年的5.55元。

上奇目前最主要產品為雲端服務、數位印刷，及企業用戶服務，其營收占比分別為42％、10％、48％。

展望2024年，上奇認為，經常性收入（RR）的穩健成長是該公司的成長動能，而經常性收入主要來自於雲端服務，上奇將積極擴展雲端服務至海外，並以亞洲市場為主要布局重點。2023年開始已將雲端服務拓展至日本市場，有不少日本新創公司已成為上奇的客戶。至於台灣雲端服務客戶包括有91APP、17 Live、KKday、Perfect等。

上奇於2023年11月8日公告將發放現金股利1.1元，現金股利發放日為2024年1月24日。