尖點 KD低檔交叉向上

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尖點（8021）16日在特定買盤介入之下，股價逆勢大漲，終場勁揚逾9％，以漲停板價位29.5元收市，終場仍有逾1.1萬張的漲停買單高掛，成交量能亦放大至6,527張，呈現價量俱揚格局，且技術線型呈現KD低檔交叉向上。

尖點為PCB鑽針廠，儘管2023年前三季財報每股淨損0.51元，但尖點截至2023年第三季底的每股淨值達31.03元，以2024年景氣可望逐步復甦，激勵尖點轉虧為盈的機率大增，股價仍處低位階之下，尖點展開落後補漲氣勢，16日收盤價為2023年8月14日以來新高價位。