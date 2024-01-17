嘉里大榮 打造醫藥冷鏈物流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉里大榮近年財報

嘉里大榮（2608）投資14億元建置汐止物流中心16日啟用，包括一、二樓「常溫物流中心」、三樓「醫藥配送中心」，還有四樓「醫藥冷鏈物流中心」預計8月啟用，主攻疫苗、民生用藥、醫藥生技產業所需物流服務。

連同在新北林口、台南歸仁、台中烏日等醫藥物流三據點，嘉里大榮一躍為國內最大規模醫藥物流商之一。

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，汐止物流中心是集團一個新里程碑，象徵對全民醫藥福祉及客戶服務承諾。嘉里大榮2024年將代理新商品，持續發展開放型專業醫藥物流服務，包括商流服務，提供完整的SPD（Supply、Processing、Distribution）供應鏈管理。

適逢新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，法人看好，醫藥物流將帶動嘉里大榮持續成長。嘉里大榮已完成擴建170個棧板儲位的藥品冷藏倉（含冷藏藥品及疫苗），並引進超低溫負70度冷凍櫃設備，應用於特殊藥品（如疫苗）儲存與運送。

另外在冷鏈物流方面，依2020年市場資訊，台灣生鮮及食品線上銷售金額高達862億元，年增逾20％，反映在嘉里大榮冷鏈配送整體貨量件數逐年成長。

嘉里大榮汐止物流中心位於大台北生技與科技產業鏈中樞，具有產業發展優勢，由嘉里大榮以最高規格標下新北市汐止區長安段乙種工業區用地，規劃引進生技冷鏈技術及智慧物流，發展北北基生技物流園區，提供醫藥生技產業運送及倉儲服務，以自動化倉儲設施吸引新客戶，支援全台倉儲需求、主要消費市場配送服務。

另外在冷鏈物流，嘉里大榮提供低溫7～-25度C冷藏冷凍保鮮，整合低溫倉儲、500部低溫配送車輛，全程溫度監控，確保商品從客戶託運起，全程處於穩定的低溫環境，建構台灣B2B為主，B2C為輔之保鮮低溫配送服務，較同業有較大的運能彈性與符合GHP規範的食品保鮮能力，具有市場競爭優勢，看好2024年持續穩定成長。

緊接著，嘉里大榮高雄前鎮營業所預計4月啟用，占地10,137.84坪，將整合嘉里大榮及集團子公司嘉里醫藥、嘉里快遞、大榮貨運及嘉里冷鏈，創造集團綜效極大化。

嘉里大榮2023年營收120.33億元，年減5.48％，前三季稅後純益為13.85億元、年增47.01％，EPS為2.97元，已超越2022全年的2.66元。