興富發出運 遞延業績Q1認列

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「文心愛悅」工安事件仲裁案拆彈！興富發（2542）16日公告，2023年5月旗下子公司齊裕營造台中大案「文心愛悅」因爆發工安事件被勒令停工，並遭台中市府和中捷公司聲請求償2.61億元的仲裁案結果出爐，判賠金額為2.24億元。興富發表示，今後務必更加強工安，全案預計1月可望取得使用執照，第一季完成交屋入帳，遞延一個年度後，全案總銷67.3億元可望完成認列。

興富發公告，中捷事件損害賠償爭議案，興富發及齊裕公司、宇球國際興業公司及嘉謜工程行，應連帶給付聲請人台中市政府2億1,217萬1,784元，連帶給付聲請人台中捷運公司1,264萬7,301元，合計2.24億餘元。興富發強調，「文心愛悅」仲裁案對公司財務、業務尚無重大影響。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，「文心愛悅」2023年9月下旬已獲准復工，但須完成損害賠償，才能申領使用執照；目前全案已完工，正申請使用執照，估計在仲裁結果出爐後，可望在1月取得使照，若時程順利，第一季可望完成交屋入帳。

興富發2023年多筆新案陸續遞延交屋，所幸靠著100％持股的齊裕營造、及持股5.89％的集團「小鋼炮」潤隆（1808）上繳業績，衝高全年營收達440.67億元、年增率達68％，站上第三高。展望2024年，全年將有360億元新案完工交屋，業績可望大爆發。