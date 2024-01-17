御頂轉型射3箭 全年營收拚倍增

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御頂近年財報

御頂國際（3522）董事長孫正強宣布啟動轉型計畫，將以餐飲、旅遊、飯店管理事業為營運三大支柱，打造觀光餐旅一條龍大平台，透過投資入股、併購或代理擴餐飲市占，既有宴會場館部份轉型或兼營常態餐廳，並與旅館飯店策略聯盟，提升營運績效，新事業體在下半年陸續加入，力拚2024年營收倍增、轉虧為盈。

御頂2023年股東會改選董事，由曾任職中華開發、久陽要職，擅長併購與資源整合的孫正強出任董事長，並於2023年底完成2億元現增及發行可轉債1.5億元，合計取得5億元資金，目前實收資本額8.25億元。

為搶攻疫後高速復甦的觀光餐旅業商機，孫正強表示，御頂已投資開設「御義旅行社」操作入境與出境遊雙市場，出入境主要耕耘日本線，主打九州和山口的精緻旅遊；入境遊則主推客製化國旅和高檔陸客團。「御景生活事業」則負責旅館飯店管理，「御成聯合股份有限公司」負責串連整合跨品牌餐飲平台。

為擴大在外食餐飲市場市占，孫正強表示，御頂將以自創、投資入股、併購與代理等不同模式增加餐飲品牌並擴大營運規模。主要鎖定的標的為有營收獲利、且可複製發展連鎖，同時連鎖門店規模在20家至100家的品牌。

孫正強透露，御頂目前已和多家品牌簽好合作意向書，其中包括高檔日本燒肉店與甜點品牌，以及韓式連鎖炸雞店，目前正在洽談合作模式。

少子化與晚婚、不婚族增加，加上持續有新飯店加入宴會市場競爭，御頂現有的宴會兩大品牌「晶宴」和「頂鮮」，除將經營觸角向常態餐廳延伸，也將導入新業態發展新項目。

孫正強表示，御頂轉型後將結合旅遊事業串接餐旅住宿以一條龍模式搶攻觀光餐旅商機，將品牌帶到國際。