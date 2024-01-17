政策加持 世紀鋼去年獲利次高

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受惠風電工程大舉挹注，世紀鋼（9958）2023年獲利十倍速飆增，自結全年稅前盈餘18.3億元、年增10.02倍，EPS達4.54元，創歷史次高。在綠營勝選連任下，市場預期推進風電產業政策將延續，世紀鋼營運前景持續看多。

世紀鋼因有價證券達公布注意交易資訊標準，16日公布自結財務數字，2023年12月營收21.36億元、稅前盈餘3.15億元、本期淨利1.52億元、每股盈餘0.26元。公司表示，單月獲利較2022年同期大減278％，係因部分費用攤提在12月所致；2023全年稅前盈餘18.3億元，遠優於2022年的1.66億元，全年EPS達4.54元，在2023年一片低迷的鋼鐵族群中，表現搶眼。

世紀鋼發言人李光明表示，2023年12月稅前盈餘偏低的原因是有費用攤提認列。他強調。世紀鋼營運一直都相當穩定，從2023全年獲利數字增加可看得出來，目前訂單能見度也仍高，繼續穩定發展離岸風電水下基礎設備。

世紀鋼由於位處國內積極發展的風電產業，受惠於國產化、需求量大等因素，近年繳出穩定且亮眼的成績，15日股價更突破200元大關，16日續漲至204.5元，再度改寫股價新高紀錄。

分析師認為，世紀鋼不論EPS、毛利率、營業利益率等表現都很優異，而且大選之後國內建設將恢復常態，該公司台北港與台中港的擴廠計畫也在進行中，競爭力強化也可讓世紀鋼聲勢維持不墜。