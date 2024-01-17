寶島科續展店 2024營運戰高

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眼鏡通路龍頭廠寶島科（5312）宣示持續展店目標，寶島眼鏡2024年規劃新增10～15家門市，並大舉跨足商場開設眼鏡複合店，加速擴張市占率，樂觀2024年營運將比2023年成長。

受惠於展店效益，與店型多元化、多品牌經營策略，寶島科疫後業績持續火熱，2023全年合併營收39.01億元、年增17％，改寫新高紀錄。

寶島科旗下六大眼鏡品牌通路，包括寶島眼鏡、文雄、鏡匠、快時尚、專櫃及米蘭，截至2023年底門市總數達350家，高於2022年的340家，其中，寶島眼鏡家數222家居首。寶島科2024年度展店初步規劃10至15家，以擴大市占率。

寶島科表示，未來會大舉跨足商場，開設眼鏡複合店。寶島眼鏡旗下複合店已有5家，包括台中麗寶、南港CITY LINK、微風南山、新店裕隆城與台中誠品，2024年還會在適合商場，開設眼鏡複合店，寶島科總公司所在地的遠雄建設「汐止U-Town」賣場也規劃設點。

寶島科強調，寶島眼鏡以街邊店為主，另旗下快時尚眼鏡店SOLOMAX與La Mode專櫃，一起進駐新店裕隆城，擴大在大型購物中心與商城展店布局。

目前寶島眼鏡街邊店已密集設店，未來新開設的寶島眼鏡會考量在商場與購物中心設立，若是有機會，寶島科也會考慮併購獨立眼鏡店業者。

寶島科副總經理張立徽表示，現在展店從業專業人員都要有驗光師證照，若每店標準人員編制3至4人，眼鏡業者若沒有找到足夠證照人員，沒有辦法大幅展店。此外，寶島科2022年成立寶安視科技公司，負責眼科相關業務，擴大公司業務布局。