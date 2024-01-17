安克 買盤進駐站上均線

安克（4188）為政策受惠族群，16日股價在特定買盤進駐拉抬，強勢亮燈漲停，終場收31,05元，成交量倍增至2,178張。股價突破28.7元壓力，短線多空量能由弱轉強，站上所有均線之上，KD值黃金交叉向上。
2023全年營收0.65億元、年增5.88％。通過歐盟MDR認證，有6項全球首創研發產品，4項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可。與超音波大廠聯手開發乳房即時超音波技術「安克乳安偵」，搶攻全球乳房造影市場；「安克呼止偵」也與陽壓呼吸器大廠配合，提高篩檢效率，創造新商業模式。
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安克（4188）為政策受惠族群，16日股價在特定買盤進駐拉抬，強勢亮燈漲停，終場收31,05元，成交量倍增至2,178張。股價突破28.7元壓力，短線多空量能由弱轉強，站上所有均線之上，KD值黃金交叉向上。
2023全年營收0.65億元、年增5.88％。通過歐盟MDR認證，有6項全球首創研發產品，4項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可。與超音波大廠聯手開發乳房即時超音波技術「安克乳安偵」，搶攻全球乳房造影市場；「安克呼止偵」也與陽壓呼吸器大廠配合，提高篩檢效率，創造新商業模式。
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