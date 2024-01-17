順藥 外資力挺漲停放量

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順藥（6535）受惠旗下缺血性中風標準療法新藥LT3001，預計2024年底公布二期臨床試驗，吸引外資連12日買，帶動股價近一個月來上漲43.2％，16日更逆勢拉出漲停板，以93.2元改寫近七年新高，成交量3,580張，技術面短線已有過熱現象。

LT3001正在兩岸、美國進行多國多中心三個臨床二期試驗；大陸臨床試驗由上海醫藥主導，預計收案300位。另由順藥主導的單藥治療與動脈器械取栓合併試驗，分別將收案200及66位，預期2024年底大陸二期臨床試驗將完成，並取得解盲數據。