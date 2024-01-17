走著瞧 今年獲利倍增可期

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走著瞧2023財報

防詐成顯學，創新板掛牌的走著瞧-創（6902）財務長黃鈺文表示，2024年的成長動能來自於海外市場滲透率提高及用戶平均付費金額的增加，海外市場方面以泰國最有進展，至於新興市場亦布局歐美。展望2024年，希望可以達到獲利倍數成長的目標。

走著瞧16日召開法說會，公司2023年前三季已達到連續三季獲利，前三季稅後純益2,663萬元，每股稅後純益0.85元，第四季單季營收2.12億元，推估也會持續獲利。目前2023年營收及前三季獲利均呈現逐季走高。

黃鈺文指出，走著瞧2023年12月營收為0.77億元，年增6成，不論是廣告營收、付費訂閱、企業客戶營收等，均創新高。累計2023年營收為7.7億元，年增率為83.44％。

該公司目前最主要的營收來自於廣告（50％）、其次為雲端服務（32％），袋鼠金融服約占14％。其產品主要分成防詐騙電話的Whoscall應用軟體、信任科技業務則是有數位身份認證及企業端商譽保護服務Watchmen。而袋鼠金融則是定位為銀行的數位入口。

走著瞧表示，防詐騙已是剛性需求，其衍生的信任服務，可涵蓋資安、數位身份保護及法規遵循等。

根據Fortune Business Insight的研究報告顯示，上述防詐市場的平均年複合成長率為18％～22％。到2030年時將達到2,500億美元的市場規模。

走著瞧則指出，生成式AI的出現，讓更多的防偽詐騙行為，透過語音或影音內容的方式出現，並且呈現指數型成長。這也是未來走著瞧的商機。

展望2024年，預期泰國市場將有明顯的成長力道。走著瞧目前與泰國第三大銀行SCB合作，共同推廣Whoscall服務，目前已送出上百萬的免費試用券，並已有數十萬人開始抵用。預期2024有更多的廣告及付費用戶出現。預期泰國的用戶數今年度有會超過台灣市場。

至於要提升用戶的平均付費金額，則是持續推出新產品、新功能，目前正投注AI和數據分析的技術。提升用戶平均付費金額的主要市場鎖定在台灣。