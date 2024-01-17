弘凱雙動能助力 營運樂觀謹慎

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弘凱過去五季EPS

度過疫情低潮，弘凱（5244）已經連續六個月繳營收年增成績單，隨著AI PC今年可望嶄露頭角，以及商用機種換機潮啟動，加上LED車用光源因汽車氛圍燈滲透率提升，激勵車用相關營收占比可望登頂，弘凱看好AI PC、車用LED扮演動能，2024年展望樂觀謹慎。

弘凱於2022年以每股41元掛牌上市，儘管毛利率表現維持水準，但不敵新冠疫情衝擊，股價最低一度跌至21元，寫下掛牌新低紀錄，然而隨著疫情步入尾聲，弘凱單月營收自去年6月開始轉為年增，弘凱股價自去年12月多起漲，迄16日為止，順利站穩50元整數大關，並創下波段新高紀錄。

弘凱表示，隨下游PC客戶庫存調整告一段落，以及AI PC相關應用需求快速成長，公司筆電鍵帽指示光源類訂單明顯回溫，加上耕耘多年的車用LED相關產品出貨量逐步成長，2023年下半年3C相關產品出貨量較上半年增加近8％。

對於今年整體營運展望，弘凱持樂觀謹慎態度，主要在於3C感測產品重回成長軌道，車用光源將從內飾件逐步拓展至安全係數更高的機構件，以目前訂單出貨狀況來看，車用光源及3C感測兩大產品線均可望持續成長。

弘凱2023年車用光源營收占比達40％，第四季單季更達近50％水準，以目前訂單出貨狀況來看，2024年車用產品占營收比重可望持續增加，且由於車用產品的技術門檻高，認證標準嚴謹，產品毛利率亦較高，預估公司車用產品出貨量成長，將挹注營收及獲利。

弘凱2023年前三季每股稅後純益達1.64元，平均毛利率達45.4％，已超越2022年平均毛利率；累計2023年第四季營收達2.63億元，創2022年第一季以來新高紀錄，年增13.36％。