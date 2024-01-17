CES發威 曜越樂看本月營收

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美國消費性電子大展（CES）捎來新買氣，曜越（3540）備齊新品應戰，也將成為今年首季營運成長的催化劑；曜越指出，CES展中經銷買家反映熱烈，預期元月營收可望優於去年12月，今年首季表現也會比去年同期好。

暌違三年，曜越重返CES，為打響重返世界舞台的第一炮，曜越新品齊發，含可支援三種GPU彈性安裝方式的CTE E600 MX中直立式機殼、鋼影TOUGHLIQUID EX Pro系列一體式水冷散熱器與鋼影TOUGHFAN EX Pro系列高風壓風扇、透視The Tower 300小型機殼。

曜越指出，今年CES的主打秀是25周年繡球花藍特殊色系列新品，該系列品項齊全，從機殼、電源供應器、AIO一體式水冷、記憶體、電競椅和滑鼠墊一應俱全。

儘管CES秀才剛落幕，新接訂單還來不及估算，不過曜越卻對元月表示深具信心，曜越指出，去年12月因聖誕假期，海外子公司工作天數明顯減少，致單月營收滑落，僅來到3.27億元，呈月減19.5％、年減8.31％，寫下去年次低，惟隨著元月工作天數恢復正常，再加上CES加持，元月表現一定可以優於去年12月。

雖然去年12月營收明顯走弱，不過，曜越認為，去年第四季營收10.95億元仍較去年第三季10.86億元呈微幅成長、另去年全年營收44.12億元，亦以年增37.31％，寫下歷史次高，表現都還算符合公司預期。

展望今年，曜越表示，還有三大動能可期待，一是疫後首波換機潮湧現，其次，是可望下半年問世的AI PC，此外，繼輝達在CES展推出了RTX 40 SUPER系列GPU後，市場也傳出輝達RTX 50系列大改款的GPU，有望今年底前跟進搶市，如三大動能都順利發酵，應可望為今年業績成長帶來相當挹注。