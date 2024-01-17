護盤急急如律令 聯發科、一詮等15檔公股逢低敲進

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15檔公股券商鎖定護盤股

利空內外交迫，外資16日大提款451億元，台股重挫近200點，公股護盤急急如律令，據統計，八大公股券商16日買超71.5億元，為去年10月27日來最大單日買超；公股鎖定股王、權王等15檔個股逢低敲各逾1億元。

八大公股券商去（112）年賣超台股321億元，創近七年來最大賣超，主因去年11月及12月外資大舉回頭加碼台股，公股逢高獲利了結賣出，以保留台股拉回時有子彈，同時，國安基金也功成身退，已在去年底全數出脫，獲利逾百億元。

今年來台股出師不利，元月上半月，先是因去年第四季大漲，以及選前市場觀望疑氛濃，致股市上攻乏力，選後因國內外各種利空接踵而至，16日外資大提款451億元，台股重挫200點，致元月來台股已累計大跌583點、跌幅3.26％。

公股券商16日積極逢低加碼，以買超金額高低排序，分別為世芯-KY、聯發科、台積電、一詮、長榮、緯創、富邦金、台塑、中美晶、鴻海、台達電、台化、環球晶、華邦電、第一金等15檔，買超各在1億～3億元以上，除了一詮之外，其餘清一色為上市或上櫃重量級權值股，顯示公股賣力護盤的企圖。

以上述公股買超個股及金額來看，此次操作與過去有很大不同，之前公股護盤多集中火力大敲台積電，但16日買超股卻相當分散，散布在各電金傳權值股。

投資專家指出，以外資賣超1億元對台股點數影響約1點來看，16日大砍逾451億元，指數只跌200點；公股加計投信及自營商自行買賣部位，三大內資合計買超不到百億元，不排除台股大跌之際，國內壽險大戶趁機撿便宜。

據統計，台股16日受託買超前四大券商，全數為本土券商，依高低排序為：富邦證券買超最高，達46.51億元、元富（新光金）買超40.25億元、元大證券39.48億元、國泰證券37.81億元。有富邦人壽、新壽及國壽著墨的影子。