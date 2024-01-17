聯發科、面板雙虎 投顧點讚

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美國消費性電子展（CES）已於日前結束，國票投顧指出，2024年 CES展AI成顯學，AI科技將融入生活，最新出具報告建議可逢低買進與AI邊緣運算相關的聯發科（2454），以及季底面板報價有望轉漲的面板雙虎友達（2409）、群創（3481）。

國票投顧投研部表示，依IDC估計，2024年全球伺服器出貨量逐季走升，全年出貨量達1,467.6萬台、年增16.5％；2024年全球筆電出貨量1.92億台、年增4.8％。2024年CES展日前在美國舉行，展中可看到AI PC新品與相關IC（AI PC及邊緣運算）、智慧安控、車用、儲能等新品。

國票投顧分析，AI技術能大幅優化使用者體驗、增進使用者工作效率，將成為推動PC換機潮的助力，CES展各PC大廠的AI PC，多半搭載英特爾Core Ultra系列處理器、英特爾Core HX系列處理器、輝達RTX40系列GPU，來提高AI運算效能。

聯發科推出Wi-Fi 7晶片組Filogic 880／860、Filogic 380／360，與華碩、聯想、TCL、TP-Link等夥伴推廣泛支持Wi-Fi 7技術的各類裝置，預計Wi-Fi 7新品將於今年上市。

友達推出一系列Display HMI，主要採用Micro LED技術，新品例如高透明Micro LED顯示器整合到車側窗的「互動式透明智慧車窗」，可兼容基礎的娛樂功能，到執行線上會議，進一步到互動式AR/MR體驗。

群創推出的CarUX，展示全球首創Privacy技術，用於55吋車用顯示器，可避免駕駛因為副駕駛的螢幕分心而造成行車危險，8K超高解析度搭載主動視螢幕冷卻系統，確保長途駕駛的娛樂品質。