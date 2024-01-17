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汽車零組件廠將再添生力軍！汽車內飾件廠華勝-KY（2248）規劃將於2024年6月送件申請上市，最快可於2024年底前掛牌上市。受惠中國大陸新能源車市場快速成長，華勝2023年下半年營收大幅拉升，公司看好隨新案訂單明確，再加上泰國廠2023年第四季開始出貨美國，將享有低關稅優勢，2024、2025年業績可望維持兩位數成長。

華勝近年營運持續維持成長態勢，2022年營收12.47億元、毛利率22％、淨利1.11億元、每股稅後純益2.65元，連續第二年營收成長超過3成，2023年營收進一步擴張至19.19億元，年增更達54.6％，法人推估EPS可接近3元。

華勝財務長朱中平表示，近三年獲利表現不錯，皆有達標，為滿足客戶需求持續擴張，公司因此規劃6月送件申請上市，若一切順利，希望可在年底前由目前興櫃轉上市。

華勝為汽車內飾件廠商，主要從事金屬及塑膠裝飾件、光電產品及車用電子之研發、設計及製造，集團營運總部位於浙江，生產基地以浙江平湖及泰國為主，另外，在美國及墨西哥則設有子公司。

朱中平指出，公司客戶涵蓋國際傳統車廠、中國大陸合資及自主品牌車廠客戶，包括豐田、通用、蔚來、理想、奇瑞、長城汽車等，2023年因大陸自主品牌新能源車銷售大好，且華勝產品主要用在高階車款，新能源車市場帶動高端智能內裝需求提升，因此也推升華勝營運表現。

此外，為因應美中貿易戰關稅問題，朱中平表示，華勝於2020年即決議至泰國設廠，雖因疫情停頓，不過已於2023年第四季正式出貨至美國，由於自泰國廠出貨可有效降低關稅，預期相關效益自2024年上半年開始就會逐步明顯貢獻，估泰國廠在2023年可貢獻合併營收約1億元泰珠。

由於北美市場毛利率可高達50％，目前華勝也持續拓展海外銷售市場，以既有已知訂單來看，預期2025年北美市場占比就可達近3成水位，這將有助於獲利持續提升。