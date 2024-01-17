友華皮膚科新藥 估Q2搶市

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友華（4120）搶攻皮膚科藥品商機，16日宣布，自行研發的口服A酸新劑型505(b)(2)新藥已於1月取得國內衛福部藥證，預計第二季正式上市。

根據IQVIA資料統計，青春痘（痤瘡）是一般民眾至皮膚科求診的主要皮膚問題之一，國內每年約有超過400萬顆的市場需求且持續成長。友華執行長蔡孟霖表示，A酸一直是皮膚科醫師治療青春痘的重要武器之一，看好國內青春痘藥品市場發展潛力。未來友華還會開發其他皮膚科新藥，提升產品組合的多元性，除台灣，也會陸續拓展菲律賓等東南亞市場。

友華在2008年取得國內首張玻尿酸產品藥證後深耕醫美市場，主力產品集中在玻尿酸、肉毒桿菌及術後保養品等，這是友華突破性的第一個進入皮膚科的新藥，預期很快會在皮膚科藥品市場占有一席之地。

蔡孟霖表示，友華具有垂直整合藥物研發、臨床試驗、製造及藥品銷售的實力，這項新藥研發成功後就委由同集團的友霖生技生產製造，再交給皮膚醫學團隊負責銷售，充分整合集團資源，精準掌握產品品質和確保成功上市。

友華在2008年就進入國內的醫美市場，近幾年在菲律賓及新加坡也發展有成，現在旗下產品包括來自德國的玻尿酸，以及通過美國FDA、歐盟EUA及台灣TFDA三方認證的韓國肉毒桿菌。