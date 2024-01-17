美、臺半導體期貨 多元

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面對全球政經局勢變動，美中關係升溫，臺灣期貨交易所繼推出臺灣半導體30期貨後，去年12月再推出美國費城半導體期貨，協助交易人在不確定性中找到更多投資機會。美國費城半導體期貨以新台幣計價，契約乘數為每點新台幣80元，契約規模約新台幣30萬元，日夜盤皆可交易，並可搭配道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100等美股期貨執行策略交易，隨時因應市場變化。

半導體產業具高度景氣循環特性，且半導體廠商投資至量產往往需要二～四年時間，供需變化大，交易人可因應下列事件使用美國費城半導體期貨進行多空操作：

一、主要成份股財報公布：如NVIDIA、Broadcom及美光公布財報及業績展望。

二、產業發展事件：新應用或新技術推出（如AI或新製程等）、供應鏈移轉及碎片化、產業供需變化等。

三、總體經濟變動：因應重要經濟指標發布（如臺灣及南韓出口數據、美國電子產品零售銷售、採購經理人指數或聯準會利率決議）或全球景氣循環變化等。

回顧去年，全球央行持續升息，電子產品需求低迷，半導體產業庫存調整持續，又以記憶體產業衰退幅度最高。展望今年，在總經面，美國經濟可望溫和成長，核心通膨維持下降趨勢，開啟聯準會降息空間，有利股市行情延續；在產業面，終端市場持續消耗庫存，原相對弱勢的記憶體回溫，AI、高效能運算及車用電子等新科技應用持續擴展，為半導體產業帶來新契機。惟仍須留意不確定因素，包括：原物料價格走勢、中國經濟前景、庫存回補力道、AI營收放量情形等。

交易人可透過期交所美國費城半導體期貨、臺灣半導體30指數期貨、大小台積電期貨等，了解美國科技發展趨勢，進行策略布局，掌握投資時機。