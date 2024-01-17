半導體30期 保守看待

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技術面來看，半導體30指數期貨持續落在高檔橫盤整理，惟上檔空方流動性賣壓沉重，使得近期走勢相對壓抑，指數並穩守於所有短均之下，技術指標普遍也維持偏空立場，盤面整體較不利多方行情發展，建議暫時以震盪拉回的格局保守看待。

在人工智慧和高效能運算應用的需求成長下，全球半導體市場持續復甦。美國半導體產業協會（SIA）上周公布最新數據，去年11月全球半導體產業銷售總額達480億美元、月增2.9％，同時相較前一年的456億美元成長5.3％，這是自2022年8月以來首次呈現年增長，顯見市場過剩的庫存問題已然消退，今年上半年可望逐漸恢復成長動能。

另一方面，在美晶片法案輸中禁令的影響下，中國半導體先進製程發展持續受阻，卻間接助長其成熟製程的產量迅速成長；隨著陸企成熟製程產能擴張，與其低價晶片的市場競爭，聯電、世界先進與力積電等以成熟製程為主要產品的台廠，今年都將持續面臨龐大的壓力。

台積電將於18日下午召開法說會，其中美國廠房投資進度與全年財務預測，將是市場首要的關注焦點。

根據日前所公布的營收數據來看，台積電第四季營收表現雖優於市場預期，與前年同期相比近乎持平，全年營收仍較前一年度下滑4.51％。（國票期貨提供，黃彥宏整理）