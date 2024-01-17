搭上AI 智原、緯穎營運成長樂觀

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台股16日雖遭外資大幅度減碼逾400億元，但整體市場賣壓並未大舉湧現，法人認為，目前資金「趨吉避凶」，個股強弱持續調整，建議聚焦搭上AI成長趨勢的智原（3035）、緯穎（6669）等。

智原2024上半年客戶端庫存問題可望獲得解決，利基型應用將重回成長軌道。在先進封裝案件貢獻下，預估NRE跟MP約占全年2％～3％營收比重，整體MP 營收主要貢獻製程別將從55～90nm、40nm，往下至40nm、28nm。NRE持續開案40～5 顆，整體維持成長勢頭，IP及NRE將續創歷史新高

市場預估，智原除了14nm案件進入量產外，利基型應用將重回成長軌道，貢獻營收製程別亦將往下推進。此外，在切入新代工廠機會下，先進封裝／製程案件持續挹注營收，ARM ecosystem亦產生槓桿效應，2024、2025年營收年增約維持2成年增水準。

法人表示，緯穎目前來自AI伺服器營收占比已突破10％，且AI伺服器產品平均售價及獲利皆優於一般伺服器，公司主要客戶包含Meta、Microsoft、Amazon等廠商，在主力客戶資本支出未來持續看增下，看好公司2024年營運表現將優於2023年。

另外，緯穎2023年第三季毛利率創下單季新高，主要受惠於有越來越多新品設計開發都有NRE收入，今年首季營收季增挑戰接近兩成，大幅優於過往季節性衰退情況，未來營運表現向上。