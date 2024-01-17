新日興、優群 利多不斷

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蘋果摺疊智慧機商機潛在利多激勵新日興（3376）股價走揚，連接器優群（3217）SO-DIMM與Long DIMM DDR5滲透率提升，高毛利微型沖壓件技術具寡占地位，有利未來獲得更多新客戶。

因應摺疊、XR等新應用商機，新日興增加資本支出，今年、2025年資本支出預計較去年增加，除了因應越南新廠、蘇州新廠投資案，有鑑於公司近幾年接獲不少國際客戶開發案，而且有機會陸續在今年下半年量產、2025年貢獻放大，提前規劃擴產。

新日興切入摺疊筆電，今年也積極爭取摺疊智慧機訂單中。蘋果Vision Pro即將開賣，由於售價較高，市場對於初期銷量預估較保守，不過後續隨著平價版產品推出，有望進一步打開市場，預期新日興將同步受惠。新日興也積極送樣蘋果摺疊智慧機，預計也很有機會成為蘋果主力供應商。

優群展望今年，法人上調優群營收與毛利率預期，主要是高階產品打入更多新客戶、出貨量與產品單價持續向上。今年NB、PC、sever出貨量年增5％，將有助SO-DIMM、Long DIMM、Type-C等產品出貨表現，且DDR5滲透率提高亦帶動於SO-DIMM、Long DIMM ASP持續提升；Metal Bar業務可望迎來新機量產，有望挹注毛利率表現。法人也看好優群高毛利微型沖壓件技術，將爭取更多訂單。