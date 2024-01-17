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各家房屋變現金方案

年關將近，許多人在年終獎金到帳前，面臨開銷多、缺現金窘況，國銀紛紛祭出理財房貸優惠搶市。中信銀、凱基銀、台新銀利率最低都下殺到2.06％，中信銀近期的「融資型房貸」主打免開辦費、現省6,500元；永豐銀的理財型房貸也下殺至2.09％。台新銀則是針對醫師、律師、會計師、建築師等四師提供房屋增、轉貸優惠利率，國泰世華銀則有2.19％的增貸方案。

中信銀指出，年關將近不管是居家裝潢、創業周轉、子女教育基金都可利用房屋來變現金，目前主打前12期年利率2.06％，利率相對股票貸款、證券融資低，第13期起年利率2.56％，2024年1月底前免開辦費6,500元，貸款成數最高可達鑑價85％，寬限期只繳利息最長達三年。

凱基銀行也祭出「融資型房貸」利率同樣2.06％起，開辦費一般人是5千元起、尊富會員免收，寬限期只繳利息最長達三年、貸款額度最高至85成。

台新銀行指出，近期有「房屋加值貸款」利率2.2％起，開辦費用5,000元起，貸款額度最高可達房屋鑑價80％、寬限期最長三年。針對四師則有優惠方案，即日起至2024年3月29日止，執業中的「醫師、律師、會計師、建築師」提供房屋增、轉貸優惠利率2.06％起方案。

國泰世華銀說明，有資金需求的客戶，且資金用途明確，像是房屋修繕、投資理財或其他單筆一次性的資金需求者適合辦理房屋增貸，目前利率達2.19％，年限最長可到20年、成數最高8成。會重新依客戶收入負債比及最新擔保品價值等訊息，綜合評量承作條件，相關費用總金額在5千至2萬元。

永豐銀行則是推出理財型房貸，與融資型房貸不同的是可以隨借隨還，有動用才計息，房貸利率2.09％起、總費用年百分率達2.12％至2.16％、成數最高85成、年限最長可到40年、寬限期最長三年。