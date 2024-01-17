景氣復甦 布局台股ETF有利

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1月台股ETF除息倒數，共計有13檔台股ETF將除息，除息日落在1月17日至1月19日間。投信法人指出，隨著台股企業景氣迎來復甦，看好相關企業營運與股價表現。其中，半導體類股後市表現仍值得期待，短期若回檔可逢低長線布局。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展，對於半導體的依賴與需求也越來越高，產業庫存水位改善，半導體業料將迎來新一波復甦成長。

台灣半導體護國群山企業不僅獲利表現佳，當中更不乏大方配息與股東分享營運成果的公司，不妨透過在成份股篩選上，同時兼顧獲利能力與高配息的台灣半導體收益ETF布局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊指出，近期半導體庫存調整近尾聲，矽晶圓產業復甦驅動2024年出貨量將出現反彈，預計在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、5G、汽車、工業應用等需求帶動晶片需求增加，帶動電動車、電動車充電設施等的關鍵元件，追求供應需求量的更大化，有利半導體題材利多續行。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，今年下半年全球半導體主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用，加上2024年AI將從雲端走向邊緣端協作，邊緣端包括手機、筆電、機器人、電視、WiFi基地台、汽車等邊緣AI運算商機湧現，半導體商機十分龐大，成長前景充滿想像空間。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，今年AI主流趨勢仍將持續，景氣回溫、庫存回歸正常，加上AI出貨挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中科技類股仍是成長性最佳的產業，業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要。